В Нью-Йорке нашли тело актера из оскароносного фильма «Зеленая книга»

В Нью-Йорке в районе Бронкс обнаружили тело актера Фрэнка Валлелонга Младшего. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на местную полицию.

Актеру было 60 лет. Тело обнаружили утром в понедельник. Актер находился без сознания. Позже скорая помощь диагностировала смерть. Причина смерти не называется.

Позже нью-йоркская полиция задержала 35-летнего мужчину, его подозревают в сокрытии мертвого тела.

Валлелонга — сын актера Фрэнка Валлелонга-старшего, более известного как Тони Лип, который сыграл босса мафии в сериале «Клан Сопрано» на HBO. Также он сыграл бандита Франческо Манцо в «Славных парнях» Мартина Скорсезе и небольшую роль в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы.

Его сын, тело которого обнаружили на этой неделе, сыграл своего дядю Руди Валлелонга в фильме «Зеленая книга» Питера Фарелли. При этом актер Вигго Мортенсен сыграл самого Тони Липа. «Зеленая книга» вышла на экраны в 2018 году и получила Оскар за лучший фильм.

Фильм основан на реальных событиях. В начале 1960-х Тони Лип был водителем и телохранителем афроамериканского классического пианиста Дона Ширли. «Зеленая книга» повествует о знакомстве и дружбе Липа и Ширли. Фильм затрагивает темы расизма и ксенофобии. Роль Дона Ширли исполнил Махершала Али, получивший за эту роль свой второй Оскар за лучшую мужскую роль второго плана.