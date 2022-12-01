Умер актер Тимофей Спивак
Актер из сериала «Эпидемия» Тимофей Спивак умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили РБК в МИТУ-МАСИ (Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт), где Спивак был художественным руководителем актерского отделения.
«Тимофея Ивановича не стало после длительной болезни», — уточнили в институте.
Прощание с актером состоится 2 декабря в 11:00 в храме Архангела Михаила на Юго-Западной, похороны — в 12:30 на Хованском кладбище, добавили в институте.
Спивак родился 13 ноября 1947 года в Херсоне. С 1976 по 1982 год актер играл в Московском драматическом театре им. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский) и был известен по ролям в постановках «Прощание в июне» Александра Вампилова, «Два веронца» Уильяма Шекспира, «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера и др.
В кино Спивак дебютировал, сыграв главную роль в фильме «Тайна партизанской землянки» (1974). Он также снимался в таких кинокартинах, как «Прощание славянки» (Алексей, сын главной героини), «Американская трагедия» (адвокат Белнеп), «Моя любовь на третьем курсе» (Алексей Нестеров, комиссар студенческого стройотряда), «Шифр-2» (сосед Саранцевой). В сериале «Эпидемия» Спивак сыграл роль старца.
Премьера «Эпидемии» состоялась 14 ноября 2019-го, а в 2020 году он стартовал на Netflix в категории Netflix Originals и сразу попал в топ-10 самых просматриваемых сериалов платформы. В сериале, снятом по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», речь идет о неизвестном вирусе, которым заболели жители Москвы.