ФСВТС ответила на слова Блинкена о помощи Украине системами образца СССР

Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США подталкивают своих союзников к нарушению международного права предложением возобновить в Европе производство вооружения советской разработки, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).

30 ноября журналистка CNN Кристиан Аманпур во время интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном спросила, рассматривают ли в НАТО вариант инвестировать в заводы, которые производили вооружение советской разработки, на территории Словакии, Чехии и Болгарии, чтобы поставлять украинским войскам больше боеприпасов, подходящих для вооружения, которое они в основном используют.



«Мы рассматриваем каждый вариант, чтобы убедиться, что они получают то, что им нужно, и что может быть наиболее эффективным для них. Часть из них относится к системам советской эпохи, которые десятилетиями были у них на вооружении. И в некоторых случаях это может потребовать производства того, что не производилось в течение некоторого времени. Так что мы учитываем разные варианты», — ответил он.

В ФСВТС раскритиковали госсекретаря США. В службе отметили, что Советский Союз оказывал государствам-участникам ОВД «братскую помощь» в организации производства советских образцов вооружений и военной техники на территории этих стран. При этом страны обязывались «не поставлять производимую продукцию в другие страны без письменного согласия Союза ССР, то есть Российской Федерации как правопреемника советского государства».

«Своим заявлением о необходимости возобновления производства военной техники по советским лицензиям для их последующей передачи Украине руководство США, не являясь стороной соглашений и не неся за это никакой ответственности, подталкивает своих союзников к нарушению основополагающих норм международного права в области контроля за обычными вооружениями», — заявили в ФСВТС и отметили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.