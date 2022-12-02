Ракова рассказала о трудоустройстве жителей соцдомов в центры госуслуг

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За полтора года работы социальной программы по трудоустройству москвичей с ментальными особенностями в городские учреждения уже 88 человек попали на работу в столичные центры госуслуг «Мои документы». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа была запущена в марте 2021 года с целью помочь жителям психоневрологических интернатов и социальных домов столицы адаптироваться в обществе. «В офисах «Мои Документы» они помогают в сортировке документов, работают с архивом, консультируют жителей в зоне электронных услуг и делают многое другое», — рассказала Ракова. По ее словам, за каждым из таких сотрудников закреплен опытный коллега, исполняющий роль «проводника», то есть куратора. Все они прошли специальные обучающие тренинги Учебного центра офисов «Мои Документы».

Всего в Москве насчитывается более 130 центров «Мои документы», жители социальных домов работают в каждом третьем из них — в 51 учреждении. Всего же штат «Моих документов» по столице насчитывает свыше 11 тыс. сотрудников. Новые работники центров госуслуг, принимая на себя определенный объем несложных задач, освобождают время у опытных специалистов, чтобы те больше времени уделяли приему посетителей.

Помимо кураторов из числа сотрудников «Моих документов», за трудоустроенными жителями социальных домов наблюдают и представители интернатов. Центры госуслуг на регулярной основе проводят собеседования и стараются трудоустроить как можно больше воспитанников городских домов-интернатов, которые хотят и могут работать.