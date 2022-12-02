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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Город ,  
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Ракова рассказала о трудоустройстве жителей соцдомов в центры госуслуг

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За полтора года работы социальной программы по трудоустройству москвичей с ментальными особенностями в городские учреждения уже 88 человек попали на работу в столичные центры госуслуг «Мои документы». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа была запущена в марте 2021 года с целью помочь жителям психоневрологических интернатов и социальных домов столицы адаптироваться в обществе. «В офисах «Мои Документы» они помогают в сортировке документов, работают с архивом, консультируют жителей в зоне электронных услуг и делают многое другое», — рассказала Ракова. По ее словам, за каждым из таких сотрудников закреплен опытный коллега, исполняющий роль «проводника», то есть куратора. Все они прошли специальные обучающие тренинги Учебного центра офисов «Мои Документы».

Всего в Москве насчитывается более 130 центров «Мои документы», жители социальных домов работают в каждом третьем из них — в 51 учреждении. Всего же штат «Моих документов» по столице насчитывает свыше 11 тыс. сотрудников. Новые работники центров госуслуг, принимая на себя определенный объем несложных задач, освобождают время у опытных специалистов, чтобы те больше времени уделяли приему посетителей.

Помимо кураторов из числа сотрудников «Моих документов», за трудоустроенными жителями социальных домов наблюдают и представители интернатов. Центры госуслуг на регулярной основе проводят собеседования и стараются трудоустроить как можно больше воспитанников городских домов-интернатов, которые хотят и могут работать.

Теги
«Мои документы» Анастасия Ракова психоневрологический интернат социальное развитие
Новогодний Миллиард
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розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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