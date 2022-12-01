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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Умер внук писателя Корнея Чуковского

Умер внук детского писателя Корнея Чуковского, физик Николай Чуковский

Внук детского писателя Корнея Чуковского, физик Николай Чуковский умер на 90-м году жизни. Об этом РБК сообщил брат Николая Дмитрий Чуковский.

«Это произошло сегодня ночью. Мне позвонила его падчерица и сообщила уже утром», — сказал он.

«Московский комсомолец» писал, что Чуковского нашли мертвым вечером 30 ноября в его квартире на улице Молодежная на юго-западе Москвы. Жена Дмитрия Чуковского, теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева рассказала ТАСС, что умерший сильно болел.

Николай Чуковский окончил Московский энергетический институт, возглавлял сектор спутниковой и оптической связи в НИИ радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Чуковский написал около 60 научных работ в области оптической связи.

Теги
Корней Чуковский внук физик
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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