Умер внук писателя Корнея Чуковского

Внук детского писателя Корнея Чуковского, физик Николай Чуковский умер на 90-м году жизни. Об этом РБК сообщил брат Николая Дмитрий Чуковский.

«Это произошло сегодня ночью. Мне позвонила его падчерица и сообщила уже утром», — сказал он.

«Московский комсомолец» писал, что Чуковского нашли мертвым вечером 30 ноября в его квартире на улице Молодежная на юго-западе Москвы. Жена Дмитрия Чуковского, теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева рассказала ТАСС, что умерший сильно болел.

Николай Чуковский окончил Московский энергетический институт, возглавлял сектор спутниковой и оптической связи в НИИ радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Чуковский написал около 60 научных работ в области оптической связи.