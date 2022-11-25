Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в Москве

Галина Говорухина (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В коттеджном поселке «Лесное озеро» в Москве произошел пожар, погиб один человек. Об этом сообщается на сайте столичного МЧС.

Горел частный деревянный дом на площади 100 кв. м. В 17:43 возгорание локализовали, в 18:06 — полностью потушили.

ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники в экстренных службах пишут, что погибшая — вдова режиссера Станислава Говорухина Галина.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.

Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она работала на Одесской киностудии монтажером.

Сам Говорухин умер в июне 2018 года, ему было 82 года. С конца 1960-х годов он также работал на Одесской киностудии, а в 1987 году стал режиссером «Мосфильма». Среди его режиссерских работ — «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Кроме того, он был депутатом Госдумы.