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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Суд признал незаконным призыв мобилизованного в Ленинградской области

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Гатчинский суд Ленобласти удовлетворил иск мобилизованного Павла Мушуманского и признал его призыв незаконным, сообщил адвокат и правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале.

«Павел Мушуманский ранее проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной службы. После объявления мобилизации его призвали и направили в войсковую часть. Он обратился в суд, который приостановил решение о мобилизации до рассмотрения дела по существу. Сегодня иск мобилизованного суд удовлетворил», — написал Чиков.

Адвокат Александр Передрук, представлявший интересы Мушуманского, подтвердил РБК информацию, что Гатчинский суд признал призыв незаконным. Он пояснил, что Мушуманский — «глубоко верующий христианин, который родился и воспитывался в семье верующих родителей». На альтернативную гражданскую службу в 2019 году он пошел из религиозных убеждений. «Признав его убеждения и вероисповедание, призывная комиссия Гатчинского муниципального района Ленинградской области приняла решение о замене ему военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу и направила его для прохождения альтернативной гражданской службы в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат», — сообщил Передрук.

Отец мобилизованного в разговоре с «Коммерсантом — Санкт-Петербург» сообщил, что пока что Мушуманский остается в военной части, однако не надевает форму и не берет в руки оружие. «Нам сказали дать номер расчетного счета, чтобы перевести выплату, но он не дает. Мы отказываемся, потому что не хотим ничего общего с этим иметь. Нам не нужны эти деньги», — сказал он.

РБК направил запрос в Гатчинский суд Ленинградской области.

В России уже было несколько случаев отмены призыва по мобилизации по решению суда. 8 ноября в Башкирии суд признал незаконным призыв 23 сотрудников Белорецкого металлургического комбината, входящего в список организаций оборонно-промышленного комплекса. В конце октября в Петербурге суд признал незаконной мобилизацию сотрудника банка. Он в суде потребовал отменить призыв, поскольку был включен в список сотрудников, которым полагается отсрочка.

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Теги
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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