Незаконно призванный сотрудник петербуржского банка покинул военную часть

Житель Петербурга покинул военную часть, после того как суд признал его призыв незаконным

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Петербуржец Алексей Рачеев, призыв которого по мобилизации был признан незаконным, покинул военную часть. Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров подтвердил РБК эту информацию.

«Он не самовольно покинул часть, а уволен в связи с незаконным призывом», — сказал Кокшаров, уточнив, что в места проведения военной спецоперации на Украине Рачеев не отправится.

«Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга писала, что Рачеева призвали на военную службу 29 сентября. Рачеев в суде потребовал отменить призыв, поскольку он был включен в список сотрудников банка, которым полагается отсрочка. Приморский суд признал решение комиссии о его призыве незаконным и пришел к выводу, что теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о мобилизации петербуржца.

Позже «Фонтанка» со ссылкой на коллегию «Призывник» сообщила, что Рачеев находится в военчасти и готовится к отправке на военную спецоперацию на Украине, несмотря на решение суда.