Незаконно призванный сотрудник петербуржского банка покинул военную часть
Петербуржец Алексей Рачеев, призыв которого по мобилизации был признан незаконным, покинул военную часть. Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров подтвердил РБК эту информацию.
«Он не самовольно покинул часть, а уволен в связи с незаконным призывом», — сказал Кокшаров, уточнив, что в места проведения военной спецоперации на Украине Рачеев не отправится.
«Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга писала, что Рачеева призвали на военную службу 29 сентября. Рачеев в суде потребовал отменить призыв, поскольку он был включен в список сотрудников банка, которым полагается отсрочка. Приморский суд признал решение комиссии о его призыве незаконным и пришел к выводу, что теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о мобилизации петербуржца.
Позже «Фонтанка» со ссылкой на коллегию «Призывник» сообщила, что Рачеев находится в военчасти и готовится к отправке на военную спецоперацию на Украине, несмотря на решение суда.