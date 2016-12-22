Макрон призвал внести французский багет в список объектов наследия ЮНЕСКО

Искусство приготовления традиционного французского багета должно стать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он поддержал просьбу отечественных булочников внести багет в список ЮНЕСКО

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Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал предложение французских булочников и призвал внести традиционный багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Багету завидуют во всем мире. Необходимо сохранить передовой опыт и ноу-хау по его изготовлению, именно поэтому нужно включить его в список», — заявил президент Франции. «Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это утро, полдень и вечер французов каждый день», — цитирует Макрона Le Figaro.

В пятницу, 12 января, делегация французских булочников пришла поздравить Макрона с наступлением нового года и по традиции подарила президенту «королевскую галету» — пирог с миндальной начинкой и запеченной внутри фарфоровой фигуркой, который подают на французские столы в начале января, сообщала радиостанция RFI.

«Багет — такой же символ Франции, как Эйфелева башня. В нашей стране каждый день дверь в булочную открывают 12 млн человек», — сказал Доминик Анракт, глава Французской конфедерации булочников и кондитеров (CNBPF).

Он считает, что включение багета в списки мирового нематериального наследия поможет сохранить ремесленные традиции французского хлебопечения и будет способствовать профессиональной деятельности 33 тыс. французских булочников.

RFI приводит также основные характеристики традиционного французского багета. «Багет, который обычно называют «французским», имеет несколько традиционных имен: «парижский багет» или просто «хлеб багет», все они происходят от удлиненной формы, которую придают хлебу. Стандартный багет должен быть шириной примерно 5–6 см, высотой 3–4 см и длиной 65 см. Вес багета — 250 г. Белая мякоть должна прятаться в хрустящей золотистой корочке. Отличительный признак хорошего багета: сжатая пальцами мякоть немедленно возвращается к первоначальной форме, стоит убрать руку», — пишет издание.

В 1993 году во Франции был принят специальный закон, который определяет правила изготовления традиционного багета, при его изготовлении могут использоваться только пшеничная мука, вода, дрожжи или закваска и соль. Кроме того, пекарям разрешено использовать только три добавки: до 0,5% бобовой муки, до 0,5% соевой муки и до 0,3% муки из пшеничного солода.

Всего в хлебопекарной отрасли Франции работают 180 тыс. человек, которые ежедневно выпекают около 30 млн багетов, при этом промышленным способом изготавливается около 30% багетов.

В декабре 2017 года ЮНЕСКО внесла технику приготовления неаполитанской пиццы в список объектов нематериального культурного наследия человечества.