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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Путин принес соболезнования Си Цзиньпину из-за смерти бывшего лидера КНР

Владимир Путин отметил вклад умершего экс-председателя КНР Цзян Цзэминя в отношения стран
Цзян Цзэминь и Владимир Путин в 2000 году
Цзян Цзэминь и Владимир Путин в 2000 году (Фото: Сергей Величкин, Владимир Родионов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Китая Си Цзиньпину после смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин выразил Си Цзиньпину «глубокие соболезнования» и назвал Цзян Цзэминя «искренним другом» России. С именем политика, по мнению российского президента, «неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций.

Цзян Цзэминь внес «неоценимый вклад в развитие российско-китайских отношений и вывел их на уровень доверительного партнерства и стратегического взаимодействия», подчеркнул Путин. В период его пребывания на посту председателя КНР был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (в 2001 году) между Россией и Китаем. Документ «заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей», отметил глава государства.

«Светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке навсегда сохранится в моем сердце. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая», — заключил президент России.

Цзян Цзэминь умер 30 ноября в возрасте 96 лет. В заявлении Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), которое опубликовало агентство «Синьхуа», говорилось, что политик страдал лейкемией в сочетании с полиорганной недостаточностью.

Бывший председатель КНР родился 17 августа 1926 года в восточной провинции Китая Цзянсу. КПК он возглавил в 1989 году, сменив на посту освобожденного от должности Чжао Цзыяня. Как председатель КНР он придерживался курса Дэн Сяопина, направленного на строительство «социализма с китайской спецификой». В рамках этой политики в экономике страны провели либеральные реформы, при этом контроль партии над политической сферой общественной жизни сохранился. Пока Цзэминь руководил государством, китайская экономика ежегодно росла в среднем на 10% к ВВП. При нем Гонконг (1997) и Макао (1999) стали частью Китая. В 2001 году страна вступила во Всемирную торговую организацию.

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В 2000 году по инициативе Цзян Цзэминя были сняты ограничения на вступление в партию предпринимателей и представителей других категорий, традиционно не относящихся к пролетариату. В ноябре 2002 года политик подал в отставку с поста председателя КНР. Тогда ему было 76 лет.

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КНР Си Цзиньпин Владимир Путин соболезнования

Владимир Путин

политик, президент России

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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