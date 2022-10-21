Облившего краской машины с Z и V жителя Уралмаша обвинили в дискредитации

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники регионального управления по противодействию экстремизму (Центр «Э», ЦПЭ) совместно с ФСБ задержали жителя микрорайона Уралмаш, который обливал красной краской машины с символами Z и V, на него составили три протокола по статье о дискредитации армии (20.3.3. КоАП России), сообщил РБК источник в правоохранительных органах региона.

34-летний Денис Е. объяснил свои действия пацифистскими взглядами. Установлено по меньшей мере три случая, когда он обливал краской машины жителей микрорайона, в котором по большей части проживают работники Уралмашзавода.

«Схема была до безобразия простой. Видел символ Z — обливал машину красной краской, которой затаривался заранее в ближайшем торговом центре», — рассказал собеседник РБК.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД.

Отрабатываются его связи с экстремистскими и правительственными структурами Украины. Всех жителей Екатеринбурга, в особенности Уралмаша, «кто мог пострадать в текущем году от действий Дениса», призывают обратиться в органы полиции с заявлением.

Как пишет екатеринбургский портал E1.ru, задержанного проверяют на причастность к другому преступлению — в начале октября неизвестный изрубил топором машину с наклейкой Z в одном из дворов в микрорайоне Уралмаш, а днем ранее в соседнем дворе красной краской облили микроавтобус с символами Z и V.