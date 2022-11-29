В Москве до конца недели похолодает до -17 градусов

В Москве на этой неделе ожидается похолодание до -17 градусов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице и Московской области ожидается сильное похолодание, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы ждем, что температура воздуха будет понижаться, и в Москве будет градусов 12–14 минимальная температура. По области может остаться на уровне 15–17 градусов», — уточнила эксперт.

«Атмосферное давление будет очень высоким, и не исключено, что четвертого числа оно будет даже рекордно высоким для этих чисел декабря», — отметила Позднякова.

Ранее центр погоды «Фобос» заявил о морозах на этой неделе, причиной которых стал обширный антициклон, который протянулся в средней полосе России, от берегов Байкала до Днепра. В Москве ожидается, что со следующего дня температура ночью понизится до -12…-14 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до -6…-7 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что в столичном регионе со среды ожидаются морозы до 6–9 градусов днем и 10–15 градусов ночью, а в некоторых районах Подмосковья ночная температура может достигать и -17...-18 градусов. Такой температурный фон примерно на шесть градусов ниже нормы и соответствует самому холодному периоду зимы — концу января, отметил эксперт.