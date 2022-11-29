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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Актриса Светлана Светличная госпитализирована

В Москве госпитализировали актрису Светлану Светличную
Светлана Светличная
Светлана Светличная (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Актриса Светлана Светличная госпитализирована для прохождения плановой медицинской проверки. Об этом «РИА Новости» сообщила невестка актрисы Ольга Калимбет.

«Она давно болеет. Периодически лучше, периодически хуже становится. Когда происходит ухудшение, приходится обращаться к помощи докторов», — объяснила Калимбет.

Агентству ТАСС источник в Союзе кинематографистов России сказали, что это плановая госпитализация. «Это очередная плановая медицинская проверка. Она так ложится каждые три-четыре месяца. С ней все в порядке, никакого кризиса нет, проверка профилактическая», — сказал собеседник агентства.

28 ноября телеграм-канал «Звездач» опубликовал пост со ссылкой на слова сына Светличной Алексея Ивашова, который заявил, что актрису «положили в «Матросскую тишину». Телеграм-канал указал, что речь может идти о психиатрическом стационаре.

РБК обратился за комментариями к Светличной, Ивашову и Калимбет.

Светлане Светличной 82 года. Она известна своими ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны». В октябре прошлого года Ивашов сообщил, что его мать пропала и не выходит на связь, полиция объявила ее в розыск. К поискам актрисы подключились волонтеры. Спустя сутки после этого она нашлась.

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Теги
актриса Светлана Светличная госпитализация
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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