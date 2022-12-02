РБК проведет второй ежегодный форум о развитии инфраструктурных проектов
6 декабря в новом Центре событий РБК состоится второй ежегодный форум «Инфраструктурные инвестиции». Это событие имеет важное значение для развития инфраструктурных проектов в России и инвестициях в это направление. Участники форума обсудят роль инфраструктуры для развития рынка недвижимости, а также для городов и экономики в целом.
Среди ключевых тем мероприятия:
- «Агрессивное развитие инфраструктуры: стратегии государства и бизнеса»;
- «Рынки жилой и коммерческой недвижимости. ИЖС как драйвер развития рынка жилья»;
- «Синхронизация жилищного и инфраструктурного строительства»;
- «Комплексное развитие территорий: первые результаты нового механизма обновления российских городов»;
- «Проблемы и вызовы развития телекоммуникационной инфраструктуры в России»;
- «Финансирование инфраструктурного развития: как меняется инвестиционный ландшафт»;
- «Социальная инфраструктура городов: ответственность государства или бизнеса?»
К участию в форуме приглашены федеральные и столичные чиновники, представители компаний «Дом.РФ», «Сбер», «Эталон», других девелоперов, банков и профессиональных ассоциаций.
Начало мероприятия запланировано на 10:00 6 декабря в Центре событий РБК на Космодамианской набережной, 52/7. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте РБК.