РБК проведет второй ежегодный форум о развитии инфраструктурных проектов

Фото: Андрей Любимов / РБК

6 декабря в новом Центре событий РБК состоится второй ежегодный форум «Инфраструктурные инвестиции». Это событие имеет важное значение для развития инфраструктурных проектов в России и инвестициях в это направление. Участники форума обсудят роль инфраструктуры для развития рынка недвижимости, а также для городов и экономики в целом.

Среди ключевых тем мероприятия:

«Агрессивное развитие инфраструктуры: стратегии государства и бизнеса»;

«Рынки жилой и коммерческой недвижимости. ИЖС как драйвер развития рынка жилья»;

«Синхронизация жилищного и инфраструктурного строительства»;

«Комплексное развитие территорий: первые результаты нового механизма обновления российских городов»;

«Проблемы и вызовы развития телекоммуникационной инфраструктуры в России»;

«Финансирование инфраструктурного развития: как меняется инвестиционный ландшафт»;

«Социальная инфраструктура городов: ответственность государства или бизнеса?»

К участию в форуме приглашены федеральные и столичные чиновники, представители компаний «Дом.РФ», «Сбер», «Эталон», других девелоперов, банков и профессиональных ассоциаций.

Начало мероприятия запланировано на 10:00 6 декабря в Центре событий РБК на Космодамианской набережной, 52/7. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте РБК.