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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Умерла актриса Театра Луны и «Мисс Казахстан — 2000» Наталия Стешенко

В Москве умерла актриса Театра Луны и «Мисс Казахстан 2000» Наталия Стешенко (Семаго)
Наталия Стешенко
Наталия Стешенко (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В Москве умерла актриса Театра Луны и «Мисс Казахстан — 2000» Наталия Стешенко. Об этом сообщили РБК в пресс-службе театра.

Подробной информации о смерти актрисы пока нет, заявил представитель театра.

Тело 37-летней Стешенко (Семаго) обнаружили вечером 28 ноября в ее квартире на Ростовской набережной, сообщала газета «Московский комсомолец». По данным издания, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Как пишут «Известия», актрисе стало плохо, ее ребенок попросил соседей вызвать врачей, но прибывшая бригада скорой помощи спасти женщину не смогла.

Наталия Стешенко родилась в 1984 году в Павлодаре. В 2000 году она завоевала титул «Мисс Казахстан». Стешенко окончила актерский факультет ВГИКа, работала в столичном Театре Луны — играла в постановках «Матри-Архат», «Таис сияющая» и других. В 2005 году она исполнила одну из главных ролей в сериале «Лига обманутых жен».

Теги
Театр луны актриса Москва смерть
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Миллионы реальных победителей
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Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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