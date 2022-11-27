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В Абакане 70 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

Теплоснабжение отключено в 270 многоквартирных домах. Ночью температура воздуха в городе опускается до минус 30-35 градусов
Фото: Администрация города Абакана
Фото: Администрация города Абакана

В Абакане в 270 многоквартирных домах, где проживают около 70 тыс. человек, отключили теплоснабжение из-за коммунальной аварии, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Хакасии.

Кроме того, без тепла остались 14 социально значимых объектов (школы, национальная гимназия, детсады, перинатальный центр).

«На данный момент сварочные работы на основном участке аварии завершены. В 22:00 по местному времени в плановом режиме планируется запустить трубопровод», — говорится в сообщении.

В МЧС ранее предупреждали, что 27 ноября в дневная температура в регионе составит минус 18-23 градуса, местами минус 25-30 градусов, ночная — минус 30-35 градусов.

Причиной аварии стало повреждение на магистральной сети тепловодоснабжения, трещина в тепловой камере на пересечении улиц Крылова — Кати Перекрещенко, объяснили в администрации города. «Под отключение у нас попали первый жилой район, жилой район «Полярный». Сложность заключается в том, что диаметр трубы — 720, даже для того, чтобы элементарно слить воду, требуется не один час», — заявил глава Абакана Алексей Лемин.

По словам директора Абаканского филиала СГК (Сибирской генерирующей компании) Андрея Аплошкина, в 22:00 (18:00 по мск) тепло должно вернуться в дома.

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При этом прокуратура Хакасии организовала проверку в связи со снижением параметров температурного режима в отдельных домах и соцучреждениях Абакана.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Хакасия Абакан теплоснабжение МЧС
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