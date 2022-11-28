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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Джилл Байден показала украшение Белого дома к Рождеству

Белый дом украсили к Рождеству и поставили елку

Фото:Jill Biden / Twitter Фото:Jill Biden / Twitter Фото:Jill Biden / Twitter Фото:Jill Biden / Twitter Фото:Jill Biden / Twitter Фото:Jill Biden / Twitter Фото:Jill Biden / Twitter

Белый дом США украсили к Рождеству. Об этом сообщила первая леди Джилл Байден у себя в Twitter.

«Во время праздников этого года в Белом доме мы надеемся запечатлеть дух, воплощенный в самой идее Америки: «Мы, народ», — сообщила Джилл Байден о теме рождественских декораций.

Также первая леди отметила, что рождественские традиции по всей стране могут разниться, но «общие американские ценности — вера в возможности, оптимизм и единство — сохраняются каждый сезон». Джилл Байден подчеркнула, что украшения Белого дома будут напоминать, что объединяет американцев во время праздников и в течение всего года.

Рождество у президента: как первые леди украшали Белый дом к празднику
Фотогалерея 

«Мы, народ» — отсылка к Конституции США, где в преамбуле написано: «Мы, народ Соединенных Штатов, в целях образования более совершенного союза, утверждения правосудия <...> провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки».

Ранее The Hill сообщал, что в Белый дом доставили рождественскую елку. Праздничное дерево привезли к зданию на зеленой повозке с рождественскими венками. Его по традиции встретила первая леди США. В этом году в Белый дом доставили 20-летнюю ель, ставшую победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. В Вашингтон дерево высотой более 5,5 м прибыло из Пенсильвании.

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В прошлом году Джо и Джилл Байдены выбрали для украшения Белого дома тему «От всего сердца». Она, как пояснили Байдены, опирается на «священные вещи, которые объединяют нас и проводят сквозь расстояние, время и ограничения пандемии», среди которых вера, семья, благодарность, мир и единство.
 

Теги
Персоны
Белый дом Джо Байден Джилл Байден Рождество украшение

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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