Джилл Байден показала украшение Белого дома к Рождеству

Белый дом США украсили к Рождеству. Об этом сообщила первая леди Джилл Байден у себя в Twitter.

«Во время праздников этого года в Белом доме мы надеемся запечатлеть дух, воплощенный в самой идее Америки: «Мы, народ», — сообщила Джилл Байден о теме рождественских декораций.

Также первая леди отметила, что рождественские традиции по всей стране могут разниться, но «общие американские ценности — вера в возможности, оптимизм и единство — сохраняются каждый сезон». Джилл Байден подчеркнула, что украшения Белого дома будут напоминать, что объединяет американцев во время праздников и в течение всего года.

«Мы, народ» — отсылка к Конституции США, где в преамбуле написано: «Мы, народ Соединенных Штатов, в целях образования более совершенного союза, утверждения правосудия <...> провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки».

Ранее The Hill сообщал, что в Белый дом доставили рождественскую елку. Праздничное дерево привезли к зданию на зеленой повозке с рождественскими венками. Его по традиции встретила первая леди США. В этом году в Белый дом доставили 20-летнюю ель, ставшую победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. В Вашингтон дерево высотой более 5,5 м прибыло из Пенсильвании.

В прошлом году Джо и Джилл Байдены выбрали для украшения Белого дома тему «От всего сердца». Она, как пояснили Байдены, опирается на «священные вещи, которые объединяют нас и проводят сквозь расстояние, время и ограничения пандемии», среди которых вера, семья, благодарность, мир и единство.

