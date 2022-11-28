Мэр Махачкалы перейдет на работу в Москву

Мэр Махачкалы Дадаев после отставки перейдет на работу в Москву

Салман Дадаев (Фото: mkala.ru)

Мэр Махачкалы Салман Дадаев перейдет на работу в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства города Москвы», — объяснили в администрации.

Как сообщил ТАСС сам Дадаев, новая должность станет для него возвращением в команду Сергея Собянина. «Возвращаюсь в родную гавань, туда же, где меня всему этому научили, то что я здесь реализовывал», — сказал экс-мэр. В своем телеграм-канале в день отставки он написал: «Все! Дальше сами».

Дадаев в своем выступлении извинился за то, что не все удалось реализовать, передает портал «Новое дело». На опубликованном видео бывший мэр указал, что у него были разногласия с руководством республики. «Ни для кого не секрет, у нас разные взгляды с руководством республики на развитие города», — сказал Дадаев.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Махачкалы.

Дадаев возглавлял Махачкалу с 2019 года. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета. До того как стать мэром, он работал в Москве, в управах различных районов. В 2017–2019 годах возглавлял управу Басманного района.

