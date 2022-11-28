Мэры Махачкалы и Ульяновска ушли в отставку

Мэры Махачкалы и Ульяновска покинули свои должности. Дагестанский перейдет на работу в московскую префектуру, а ульяновский — в оборонно-промышленный комплекс

Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку, передает РИА «Дагестан», об отставке он сообщил на заседании депутатов городского собрания. Дадаев был избран главой города в январе 2019 года.

«РИА Новости» в пресс-службе администрации города сообщили, что Дадаев перейдет на работу в столицу. «Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства города Москвы», — объяснили в администрации.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Махачкалы.

Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин также сообщил, что уходит со своего поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленный комплекс. Об этом он написал в Telegram. Решение он принял после двух поездок в зону боевых действий. «В течение лета дважды посетил Мариуполь и Луганск, закрепленный Лутугинский район, где ульяновские службы помогали с восстановлением территорий. Встретился с нашими десантниками из 31-й бригады. Эти поездки не являются рядовыми командировками, они, безусловно, накладывают свой отпечаток на всю дальнейшую деятельность», — объяснил он. Вавилин пишет, что перед российской промышленностью стоят большие задачи по импортозамещению и увеличению гособоронзаказа, поэтому после раздумий он принял предложение о переходе в ОПК: «Эта сфера мне очень близка, я окончил машиностроительный факультет политеха. Сегодня в условиях дефицита инженерных кадров намерен помогать государству именно в развитии промышленного комплекса. Уверен, что на новом месте работы смогу принести пользу государству в это непростое время. Сейчас промышленные предприятия функционируют в две смены, переходят на трехсменный режим, поэтому работы будет много».

В конце октября покинул должность в связи с переходом на другую работу мэр Белгорода Антон Иванов. На посту градоначальника он проработал меньше года.