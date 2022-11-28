В мэрии сообщили об успешном опыте цифровых закупок для строительства

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Успешная практика цифровизации закупок для строек в столице тиражируется на другие регионы России. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, в крупных московских проектах система уже доказала свою эффективность. «Теперь решение от российских разработчиков тиражируется в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Новосибирск и другие регионы, — подчеркнул он. — В регионах этот сервис будет внедрен в первую очередь при строительстве социальных объектов».

Бочкарев уточнил, что с помощью отечественного облачного сервиса «Синтека» можно автоматизировать процесс снабжения. Он может собирать заявки на строительные материалы, направлять запросы поставщикам, обрабатывать счета, отслеживать отплату и доставку.

«Цифровизация закупок повышает прозрачность строительства и позволяет эффективнее использовать ресурсы. Более того, использование сервиса исключает недобросовестную закупку и помогает руководителям избежать сговора снабженцев с поставщиками», — добавил вице-мэр.

Директор ИТ-компании «Синтека» Илья Анисимов заявил, что использование сервисов электронных закупок позволяет добиться существенной экономии средств и сократить срок строительства объекта. Расход на закупку профильных материалов удается уменьшить на 5–7%, непрофильных — до 20%. Поставки зачастую происходят в два-три раза быстрее.

«Платформа упрощает закупочные процедуры внутри компании — позволяет быстро и удобно согласовывать заявки и счета и получать конкурентные предложения с рынка», — пояснил Анисимов.

Такой сервис в Москве использовался в ходе строительства корпуса для больницы Святого Владимира, скоропомощного комплекса больницы им. О.М.Филатова, объектов Международного медкластера «Сколково», Дворца водных видов спорта и Международного центра самбо и центра бокса. Та же система применяется при возведении объектов Научно-технологического центра МГУ им. Ломоносова.