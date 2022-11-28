Часть жителей Сахалина осталась без света из-за аварии на ТЭЦ

На Южно-Сахалинской тепловой электростанции произошло аварийное отключение из-за повреждения главного паропровода, в результате часть потребителей осталась без света, сообщает региональное министерство энергетики.

«Сегодня в 6-58 на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошло аварийное отключение КА-2,3,5 и ТГ-1,2,3 с нагрузкой 123 МВт. <...> Оперативными действиями персонала загружены газотурбинные установки станции, ограничения в настоящее время составляют 37 МВт (10% потребителей)», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

Восстановить режим работы ТЭЦ планируется к 11:00 (3:00 мск).

В ПАО «Сахалинэнерго» рассказали «РИА Новости», что ограничения касаются части потребителей на юге острова. Света нет в жилых домах и частном секторе, уточнили в компании. Причины аварии устанавливаются. «В настоящее время на Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 идет растопка котлов, производится пуск газотурбинных установок. В течение двух часов ограничения в электроснабжении потребителей будут полностью сняты», — отметила представитель пресс-службы.