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Белый дом назвал партнерские отношения США при Байдене прочнейшими

Белый дом: партнерские отношения США при Байдене являются самыми прочными за всю историю

Партнерские отношения США на данный момент являются самыми прочными из когда-либо существовавших, заявили в Белом доме.

«Альянсы и партнерские отношения Америки являются самыми прочными из когда-либо существовавших — это отличительная черта подхода президента Байдена к миру, направленного на продвижение наших интересов и ценностей», — говорится в публикации Белого дома в Twitter.

На прошедшем в середине ноября в Индонезии саммите G20 Байден встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Отношения между Пекином и Вашингтоном обострились в последнее время в связи с визитом спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские власти сочли это нарушением принципа «одного Китая», которого, как утверждают в Вашингтоне, придерживаются в США.

В ходе встречи американский лидер заявил, что США и Китай вместе должны работать над решением глобальных проблем, таких как изменение климата, глобальная макроэкономическая нестабильность и др. Глава КНР, в свою очередь, заявил, что мир ожидает улучшения отношений между Китаем и США.

Теги
Белый дом Джо Байден партнерство
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