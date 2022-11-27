Захарова ответила депутату Латвии на слова о русской нации вопросом об американской

Захарова поспорила с депутатом Латвии о русской и американской нации

Мария Захарова (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса о том, что «русской нации» нет, спросила, есть ли американская нация.

О том, что «русской нации» нет, Кирштейнс написал 24 ноября в своем Twitter. «Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински», — заявил он.

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?», — написала в ответ в своем телеграм-канале Захарова.

Свое высказывание Кирштейнс сделал в ответ на пост одного из пользователей соцсети. «LTV (латвийская телекомпания. — РБК) рассказывает о пяти оппозиционерах Кремля и все пятеро евреи — [оппозиционер Владимир] Кара-Мурза (включен в реестр физлиц-иноагентов), [оппозиционер Алексей] Навальный, [политик Михаил] Ходорковский (включен в реестр физлиц-иноагентов), [бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья] Яшин (включен в реестр физлиц-иноагентов), [оппозиционер Борис] Немцов. Где сами русские?», — написал пользователь.

Бориса Немцова 27 февраля 2015 года убили на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие сочло, что убийство было заказным. В 2017 году в его убийстве обвинили пять человек, они получили от 11 до 20 лет тюрьмы.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области. Ему назначили 3,5 года колонии по делу «Ив Роше» и еще девять лет по делу о мошенничестве.

Кара-Мурзу обвиняют в распространении «фейков» о Вооруженных силах России и создании «нежелательной организации», источники ТАСС и RT сообщали, что против политика также завели дело о госизмене. Против Яшина также возбудили уголовное дело по статье о «фейках».

Ходорковского в 2010 году приговорили к 14 годам колонии (позже срок сократили до десяти лет и десяти месяцев) по делу ЮКОСа.