РЖД запустили для семей участников СВО поезд до Великого Устюга

Минобороны и РЖД запустили для семей участников СВО турпоезд до Великого Устюга

Первый поезд вместе с участниками российской военной операции, прошедшими реабилитацию после ранений, и их семьями отправился в Великий Устюг. Тур был организован Минобороны России и РЖД, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Поезд отправился из Москвы в Великий Устюг, но при этом будут остановки в Великом Новгороде, горном парке Рускеала и Архангельске, поездка продлится пять дней. В первый тур отправились 227 человек, из которых 20 — участники спецоперации.

Кроме того, запланировано отправление трех экскурсионных поездов — 3, 10 и 17 декабря. Всего в акции примут участие более 1 тыс. человек.

В марте президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащим, получившим ранение, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб. Кроме того, участники спецоперации получают статус ветерана боевых действий. Граждане, обладающие таким статусом, могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату — 3481,85 руб., а также льготы на коммунальные услуги, освобождение от оплаты налога на имущество и т.д.