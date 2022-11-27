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Император Японии Нарухито провел повторное исследование простаты

Император Японии Нарухито прошел повторное исследование простаты после того, как результаты первого исследования вызвали у врачей озабоченность. Об этом сообщает NHK.

Предыдущее исследование прошло 6 ноября в госпитале при Университете Токио. Агентство императорского двора тогда сообщило, что результаты в целом были хорошие, однако у Нарухито выявили расширение простаты.

«Уровень белка, называемого ПСА, в его образце крови был немного выше нормы, будут проведены более подробные исследования путем взятия биопсии простаты», — говорится в сообщении агентства.

10 ноября издание писало, что у 62-летнего императора выявили гиперплазию предстательной железы. Гиперплазия предстательной железы (аденома простаты) — это доброкачественное разрастание тканей железы. Основной симптом заболевания — нарушение мочеиспускания.

Утром 26 ноября император покинул дворец и отправился на повторное исследование. При этом, как заявил представитель императорского двора, Нарухито не ощущает никаких симптомов и проводит свои дни согласно графику. В субботу он вместе с императрицей Масако посетил церемонию в честь 100-летия Ассоциации бойскаутов Японии.

Теги
Япония император обследование Токио
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