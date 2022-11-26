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Военная операция на Украине ,  
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Бельгия передаст Киеву подводные беспилотники и мобильные лаборатории

Минобороны Бельгии анонсировало передачу Киеву подводных дронов и мобильных лабораторий
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Бельгия передаст Украине десять подводных беспилотников, две мобильные лаборатории для отслеживания уровня радиации и контроля за применением химического или бактериологического оружия, а также займется подготовкой украинских военнослужащих. Об этом сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер в интервью газете Soir.

Подводные беспилотники производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium намерены передать Киеву до конца мая, уточнила министр. «Эти беспилотники позволяют выявлять все подводные угрозы, будь то мины или шпионские устройства. <...> Это совершенно новая передовая технология», — сказала она.

Две мобильные лаборатории, по словам Дедондер, могут доставить на Украину в течение трех недель. Их можно развернуть вблизи мест, где возникло химическое, радиационное или бактериологическое загрязнение, пояснила она.

Военные Бельгии также займутся дополнительной подготовкой украинских военнослужащих, добавила Дедондер. Для них организуют 18 курсов, которые будут посвящены снайперскому делу, разведке, скрытному проникновению на позиции противника, обеспечению артиллерийской поддержки на коротких дистанциях, координации действий между пехотой и воздушными силами для нанесения авиационных ударов, разминированию и оказанию медицинской помощи и другим аспектам. Преподавать дисциплины будут около 100 бельгийских военных. Министр отметила, что эти усилия должны стать частью программы Евросоюза по подготовке 12–15 тыс. человек из числа личного состава украинских вооруженных сил.

До начала российской спецоперации на Украине Бельгия отказывалась поставлять Украине вооружения и оказывать военную помощь, пишет Le Vif. После начала боевых действий Брюссель пересмотрел свою политику. В частности, по данным газеты, до начала спецоперации Бельгия направила Украине легкие противотанковые средства, горючее и 5 тыс. автоматов FNC. Оппозиция критиковала правительство, а Украина просила увеличить поставки оружия, пишет издание. В итоге к началу сентября бельгийские власти потратили на оружие для Украины порядка €12 млн (почти $12,5 млн). В пакеты военной помощи вошли, в частности, пулеметы, противотанковые гранатометы и другое оборудование, пишет Le Vif.

Россия критикует поставки оружия западными странами на Украину. Кремль настаивает, что эти действия не помешают Москве достичь своих целей и лишь затянут конфликт.

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