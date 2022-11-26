Гватемала лишила вида на жительство попавшего под санкции США россиянина

ВНЖ также лишилась гражданка Белоруссии Ирина Литвинюк. Ей и россиянину Дмитрию Кудрякову запретили въезд в страну. 18 ноября США ввели против них санкции по «акту Магнитского» «за роль в эксплуатации горнодобывающего сектора»

Гватемала (Фото: cz2 / Zuma / Global Look Press)

Гватемальский институт миграции лишил россиянина Дмитрия Кудрякова и гражданку Белоруссии Ирину Литвинюк вида на жительство и запретил им въезд в страну. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности <...>, учитывая, что они покинули национальную территорию, Гватемальский институт миграции проинформировал Национальное миграционное управление о недопуске этих людей и приостановлении действия вида на жительство господина Дмитрия Кудрякова и госпожи Ирины Литвинюк», — сказано в документе.

Ранее, 18 ноября, Минфин США ввел санкции в отношении Кудрякова и Литвинюк «за их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы». Они попали под ограничения в соответствии с «актом Магнитского» о санкциях в отношении россиян и граждан других стран, причастных, по данным Вашингтона, к нарушениям прав человека и «коррупции во всем мире».

Под санкции также попали три гватемальские компании — Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel. Минфин посчитал их дочерними структурами группы Solway. Последнюю ведомство называет российской компанией. Кудряков и Литвинюк, по версии министерства, связаны с этими организациями. В Mayaniquel связь с Solway и попавшими под санкции гражданами опровергли.

РБК направил запросы в Compania Guatemalteca de Niquel ProNiCo и Mayaniquel.

Solway Investment Group — это частная горнодобывающая и металлургическая группа со штаб-квартирой в Швейцарии. Ее активы расположены в Гватемале, Македонии, Индонезии и на Украине. На сайте компании говорится, что Solway является «крупнейшим в мире частным производителем никеля». В Гватемале компания занимается проектом «Феникс», в который входят никелевое месторождение, завод и связанная с ним электростанция. Solway Investment Group основал уроженец Эстонии Александр Бронштейн, он же был ключевым акционером группы. Сейчас совет директоров компании возглавляет предприниматель Дан Бронштейн.

За проект «Феникс» отвечает компания Pronico, которая является дочерней компанией Solway Investment Group. По состоянию на 2021 год ее президентом был Кудряков, пишет Associated Press. Компании принадлежит никелевый рудник на берегу крупнейшего в Гватемале озера Изабаль, из которого добывают рыбу коренные народы. Весной 2017 года местные рыбаки заметили, что часть озера окрасилась в красный цвет. Рыбаки вышли на акции протеста и потребовали от властей объяснений. В результате Минприроды Гватемалы пришло к выводу, что загрязнение возникло из-за цветения водорослей. Тогда группа рыбаков совместно с гильдией отельеров запросила независимое исследование у немецкого института, который установил, что водоем был загрязнен никелем, а предельно допустимая концентрация металла была превышена в несколько раз относительно принятых в ФРГ норм.

В феврале 2022 года представители более чем 12 общин коренных народов подали иск против государства в Межамериканский суд по правам человека (IACHR) с требованием закрыть рудник.