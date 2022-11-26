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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о неизменности планов по развитию России из-за спецоперации

Путин заявил, что не меняет планы развития страны из-за военной операции

Планы по развитию России, экономики страны, социальной сферы не меняются, несмотря на «вопросы, связанные со специальной военной операцией», заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников военной операции. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«У нас огромные, большие планы, но они могут быть реализованы, если мы будем так же вместе решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят — и в рамках этой специальной операции, и в рамках, как говорили раньше, трудовых наших будней. Самый главный залог наших успехов — единство», — сказал президент.

Путин встретился с матерями участников военной операции на Украине 25 ноября, в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября (в этом году — 27 ноября). 

В мероприятии приняли участие мамы мобилизованных, добровольцев, кадровых военных и служащих по контракту. Свое решение провести такую встречу Путин объяснил именно тем, что хотел из первых уст получить информацию и услышать их оценки.

Он, в свою очередь, призвал не доверять информации в интернете, поскольку в Сети сегодня распространяется множество фейков и ложных данных, которые противник использует для информационной борьбы против России.

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