Прокуратура Москвы: в больнице умерла девушка, сбитая 17-летним подростком без прав

В Москве умерла девушка, сбитая на пешеходном переходе юношей без прав

Фото: Прокуратура города Москвы

В больнице в Москве умерла девушка, которую ночью 24 ноября в

районе Гольяново сбил 17-летний подросток без прав. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

«Потерпевшая скончалась в больнице. По уточненным данным, ей было 22 года», — сообщила прокуратура.

Ранее ведомство сообщало, что накануне 17-летний юноша, «не имея права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля «Тойота Королла» и при движении по ул. Красноярская совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

«Со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте», — поясняла прокуратура.

Действия подростка квалифицируются по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Указанное преступление относится к категории тяжких и наказывается лишением свободы на срок от пяти до 12 лет.