Японское космическое агентство обвинило астронавта в подделке данных

Сатоши Фурукава (Фото: Richard Carson / Getty Images)

Японское космическое агентство (JAXA) обвинило одну из своих исследовательских групп в подделке данных эксперимента, имитирующего жизнь на Международной космической станции. Об этом сообщает Kyodo.

Команда, возглавляемая Сатоши Фурукавой, сфабриковала результаты и изменила большие объемы данных о психологическом самочувствии участников эксперимента, заявили представители JAXA на пресс-конференции. В ходе эксперимента 40 человек в течение двух недель должны были находиться в закрытом помещении, чтобы агентство смогло оценить их уровень стресса и психическое состояние. Фурукава выполнял «надзорную роль» в эксперименте.

«Небрежное управление данными и плохое руководство подорвали надежность и научную ценность исследования», — сказал исполнительный директор агентства Хироси Сасаки.

На сайте JAXA сообщают, что в исследовании не соблюдались «этические рекомендации по проведению медицинских исследований с участием людей». Там признали результаты недостоверными, в связи с чем их не стали публиковать.