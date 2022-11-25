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Таможня сообщила о росте объема пресеченной контрабанды леса в восемь раз

Федеральная таможенная служба: персечена попытка контрабанды более 33 тыс. куб. м леса
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) с начала года пресекла контрабанду более 33 тыс. куб. м лесоматериалов. Это в восемь раз больше, чем за предыдущий год (3 965,9 куб. м). Об этом в пресс-службе ФТС сообщили РБК.

«Наибольший объем древесины был задержан в регионах деятельности Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного таможенных управлений», — говорится в сообщении таможенной службы.

В ФТС отметили, что при перемещении лесоматериалов таможенными органами было возбуждено 283 уголовных дела, из которых 265 — по фактам контрабанды леса (ст. 226.1 УК, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом до 1 млн руб.) на сумму более 4,35 млрд руб. 

Всего службой было выявлено два преступных сообщества, состоящих из граждан России и Китая. В своей деятельности они использовали фирмы-однодневки, заявляя в декларациях на товары неверные сведения о происхождении пиломатериалов.

В январе Минприроды предложило выделить 4,75 млрд руб. в год на борьбу с «черными» лесорубами. По оценкам правительства, ежегодно в России вырубается 10-30 млн куб. м промышленного леса на 20-60 млрд руб., который нигде не учитывается. Около 10% такого леса рубят без документации («черные» лесорубы), остальное — в результате подлога (под видом санитарной вырубки). По предварительным данным «Рослесинфорга», объем незаконной вырубки в 2021 году составил 1,4 куб. м на 1 тыс. га.

Теги
новости ФТС России вырубка деревьев
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