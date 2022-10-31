ФТС сообщила о росте незаконного вывоза валюты

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 16:03
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 18:36
Почему «тропический Трамп» проиграл выборы в Бразилии Политика, 18:35
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции прекращение «зерновой сделки» Политика, 18:33
Что нужно знать о майнинге: основные термины Крипто, 18:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:30
Часть «Ласточек» на Крымском мосту заменят рельсовыми автобусами Общество, 18:15
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Представитель ООН заявил о проходе 12 судов с зерном с Украины в Турцию Политика, 18:00
ФТС сообщила о росте незаконного вывоза валюты Экономика, 17:54
«Страх стал причиной». Почему Босния отказалась от игры со сборной России Спорт, 17:53
«МегаФон» стал партнером «Почты России» Пресс-релиз, 17:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:49
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 17:49
Алиев заявил о пяти принципах для нормализации отношений с Ереваном Политика, 17:47
Экономика ,  
0 

ФТС сообщила о росте незаконного вывоза валюты

В 2022 году количество незаконного ввоза и вывоза из России наличных увеличилось на 24%. В связи с этим власти возбудили 80 уголовных дел
Фото: Семен Лиходеев / Global Look Press
Фото: Семен Лиходеев / Global Look Press

За девять месяцев текущего года было совершено 7846 попыток нелегально ввезти и вывезти иностранную валюту через границу, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общая сумма незаконной транспортировки составила 1,4 млрд руб. — этот показатель по сравнению с периодом с января по сентябрь 2021 года снизился. В прошлом году из страны незаконно вывезли 2,3 млрд руб.

«По фактам незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств и денежных инструментов, включая случаи нарушения запрета о вывозе из страны иностранной валюты в сумме свыше $10 тыс., таможенниками возбуждено 7766 дел об административных правонарушениях и 80 уголовных дел», — указано в сообщении.

Наибольшее число уголовных дел возбуждено из-за вывоза. Основной незаконно ввозимой и вывозимой валютой является рубль — более 50% правонарушений. Чаще всего наличные вывозились в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Таджикистан, а ввозились из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Таджикистана.

Ранее «Известия» со ссылкой на ФТС сообщили о 557 случаях нелегального вывоза наличных через границы России за период с 20 по 30 сентября, что на 93% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Читайте на РБК Pro
Думал, но не сделал: что мешает нам быстро принимать решения
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
Принцип 80/20: как добиться успеха в личной жизни, бизнесе и инвестициях
Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость

За недекларирование или недостоверное указание данных о вывозимых суммах наличных предусмотрена административная ответственность по ст. 16.4 КоАП — штраф от одной второй до двукратной суммы незадекларированных средств либо их конфискация.

Контрабанда наличных в крупном и особо крупном размере наказывается по ст. 200.1 УК. В зависимости от тяжести за это преступление предусмотрен штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
ФТС Валюта россияне контрабанда наличные
Материалы по теме
ФТС сообщила, что россияне стали чаще незаконно вывозить деньги за рубеж
Финансы
На границе с Грузией ФТС зафиксировала очередь из 1715 машин
Общество
Минфин предложил дать контроль за исполнением контрсанкций ФТС, ФНС и ЦБ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter