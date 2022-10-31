ФТС сообщила о росте незаконного вывоза валюты

В 2022 году количество незаконного ввоза и вывоза из России наличных увеличилось на 24%. В связи с этим власти возбудили 80 уголовных дел

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За девять месяцев текущего года было совершено 7846 попыток нелегально ввезти и вывезти иностранную валюту через границу, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общая сумма незаконной транспортировки составила 1,4 млрд руб. — этот показатель по сравнению с периодом с января по сентябрь 2021 года снизился. В прошлом году из страны незаконно вывезли 2,3 млрд руб.

«По фактам незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств и денежных инструментов, включая случаи нарушения запрета о вывозе из страны иностранной валюты в сумме свыше $10 тыс., таможенниками возбуждено 7766 дел об административных правонарушениях и 80 уголовных дел», — указано в сообщении.

Наибольшее число уголовных дел возбуждено из-за вывоза. Основной незаконно ввозимой и вывозимой валютой является рубль — более 50% правонарушений. Чаще всего наличные вывозились в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Таджикистан, а ввозились из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Таджикистана.

Ранее «Известия» со ссылкой на ФТС сообщили о 557 случаях нелегального вывоза наличных через границы России за период с 20 по 30 сентября, что на 93% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За недекларирование или недостоверное указание данных о вывозимых суммах наличных предусмотрена административная ответственность по ст. 16.4 КоАП — штраф от одной второй до двукратной суммы незадекларированных средств либо их конфискация.

Контрабанда наличных в крупном и особо крупном размере наказывается по ст. 200.1 УК. В зависимости от тяжести за это преступление предусмотрен штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет.