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Сотрудников парламента Киргизии эвакуировали из-за пожара
Сотрудников и посетителей киргизского парламента эвакуировали после обнаружения возгорания
Сотрудников и посетителей национального парламента Киргизии эвакуировали из здания из-за возгорания. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
«На место направили шесть пожарных расчетов. Открытого возгорания не было. С задымлением справились оперативно», — сообщило МЧС.
Телеграм-канал «Короче» уточняет, что согласно официальным сообщениям задымление произошло в подвале. Пострадавших нет.
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики — однопалатный парламент страны, законодательный орган государства. Состоит из 90 депутатов. Избирается сроком на пять лет по пропорциональной системе.