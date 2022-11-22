Более 30 человек погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Китае

Более 30 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

На заводе Kaixinda Trading Co Ltd. в городе Аньян в китайской провинции Хэнань произошел пожар, в результате которого погибли 36 человек, пишет издание Sina.

Кроме того, двое человек пострадали, их доставили в больницу с легкими травмами, их жизни ничего не угрожает, еще два пропали без вести.

По данным Sina, пожар произошел 21 ноября в 16:22 (11:22 по мск), пожарным удалось его потушить около 23:00 (18:00 по мск). Причина возгорания пока не установлена.

21 сентября произошел пожар на заводе по производству ядерного топлива во французском департаменте Дром в городе Роман-сюр-Изер. Сотрудников завода и людей, находящихся в близлежащих зданиях эвакуировали.

По данным Управления по ядерной безопасности Франции (ASN), возгорание произошло в заводском цеху, в котором находится уран. Главный инспектор управления Кристоф Квинтин уточнил, что загорелся принтер, локализовать пожар удалось внутренними силами владельца завода — компании Framatome.

По данным ASN, в результате пожара радиационной опасности не возникло.