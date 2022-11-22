Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
В России выросла доля сторонников единой школьной формы Общество, 05:00
The Telegraph узнал о передаче Британией Украине ракет Brimstone-2 Политика, 04:55
Более 30 человек погибли при пожаре на заводе в Китае Общество, 04:23
Число выданных россиянам виз в Испанию выросло втрое вопреки санкциям Политика, 04:14
На Камчатке из-за гололеда столкнулись более 15 машин Общество, 03:49
Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон Общество, 03:37
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 03:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
FT сообщила о митингах в Германии против «разжигателей войны из НАТО» Политика, 02:46
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя Общество, 02:23
В кабмине Германии заявили, что Шольц разговаривает с Путиным на «вы» Политика, 01:56
Комитет Думы рекомендовал запретить информацию от иноагентов для детей Политика, 01:37
Саудовская Аравия опровергла сообщения о планах увеличить добычу нефти Бизнес, 00:58
Внедорожник врезался в Apple Store в Массачусетсе Общество, 00:22
В Москве за осень резко подскочил спрос на услуги «мастеров на час» Недвижимость, 00:15
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Более 30 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Более 30 человек погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Китае

На заводе Kaixinda Trading Co Ltd. в городе Аньян в китайской провинции Хэнань произошел пожар, в результате которого погибли 36 человек, пишет издание Sina.

Кроме того, двое человек пострадали, их доставили в больницу с легкими травмами, их жизни ничего не угрожает, еще два пропали без вести.

По данным Sina, пожар произошел 21 ноября в 16:22 (11:22 по мск), пожарным удалось его потушить около 23:00 (18:00 по мск). Причина возгорания пока не установлена.

21 сентября произошел пожар на заводе по производству ядерного топлива во французском департаменте Дром в городе Роман-сюр-Изер. Сотрудников завода и людей, находящихся в близлежащих зданиях эвакуировали.

По данным Управления по ядерной безопасности Франции (ASN), возгорание произошло в заводском цеху, в котором находится уран. Главный инспектор управления Кристоф Квинтин уточнил, что загорелся принтер, локализовать пожар удалось внутренними силами владельца завода — компании Framatome.
По данным ASN, в результате пожара радиационной опасности не возникло.

Читайте на РБК Pro
Как подставить свою компанию на допросе в налоговой — 13 вредных советов
Почему зубы реагируют на холодное и как себе помочь
Почему новый срок Си Цзиньпина напугал китайские стартапы и их инвесторов
Осталось три месяца: страны, где скоро откроется прием документов в вузы
Теги
Китай Пожар Завод
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Калифорнии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Видео
Общество
В жилом комплексе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар
Общество
В Москве произошел крупный пожар в районе трех вокзалов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter