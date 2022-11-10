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Pontiac сбил 13-летнего подростка на северо-востоке Москвы

ГАИ: в Москве водитель Pontiac сбил ребенк-а, переходившего дорогу в неположенном месте
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На северо-востоке Москвы водитель автомобиля Pontiac сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции (ГАИ) Москвы.

«На улице Малыгина у дома 1, корпус 2, водитель автомобиля «Понтиак» совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте», — сообщает ГАИ.

Госавтоинспекция также добавила, что, по предварительным данным, у пострадавшего сотрясение головного мозга и ссадина на локте. Ребенка доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

31 октября депутат «Единой России» Сергей Мамонтов в городе Татарске Новосибирской области сбил шестилетнего мальчика и уехал. Мировой судья назначил водителю 11 суток административного ареста по делу об оставлении места аварии (ч. 2 ст. 12.27 КоАП), сообщила прокуратура. Кроме административного против Мамонтова возбудили и уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности; максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до одного года).

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ребенок машина ГАИ
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