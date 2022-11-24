В Архангельской области загорелось административное здание на площади 1,8 тыс. кв. м

Фото: ГУ МЧС по Архангельской области

В Архангельской области горит административное здание площадью 1,8 тыс. кв м. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Площадь пожара административного здания в Архангельской области увеличилась до 1800 кв.м. Пожарно-спасательные подразделения принимают все усилия для скорейшей его ликвидации», — сказали в МЧС.

На сайте управления уточняется, что административное здание загорелось в поселке Лайский Док примерно в 20 км к западу от Архангельска в 10:16 по местному времени (совпадает с московским). В тушении участвуют 35 человек и 11 единиц техники.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

По данным ТАСС, изначально горела кровля на площади 900 кв. м, но затем площадь возгорания увеличилась. Из здания эвакуировали десять человек.