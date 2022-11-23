МЧС: пожар в хостеле в Солнечногорске ликвидирован

В подмосковном Солнечногорске потушили пожар в хостеле

Фото: МЧС России по Московской области

Пожар в хостеле в подмосковном городском округе Солнечногорск ликвидирован. Об этом сообщило управление МЧС по Московской области.

«12.38 — ликвидация открытого горения, 14.55 — ликвидация последствий пожара», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 75 человек и 22 единицы техники.

Сообщение о пожаре в хостеле «Хотелхот» в деревне Дубровки поступило в МЧС утром. Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области уточнила, что из хостела до прибытия пожарных эвакуировались 311 человек. Площадь пожара составила 360 кв. м.

В МЧС уточнили, что никто не пострадал.