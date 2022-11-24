Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после видео с ее сыном

Глава минцифры Чувашии ушла в отставку после видео ее сына

Кристина Майнина (Фото: Алексей Иванов / Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики)

Глава министерства цифрового развития Чувашии Кристина Майнина добровольно ушла в отставку, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

«Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы минцифры Чувашии», — написал Николаев.

Николаев подчеркнул, что для команды правительства это потеря «высококвалифицированного специалиста в своем деле». Он отметил, что, принимая решение уйти, Майнина «руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии» и «желанием уделить больше внимания сыну и семье».

Об этом же сказала сама Кристина Майнина.

«Я приняла решение уйти с поста министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации правительства региона», — написала экс-министр в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал Baza сообщал, что Майнину вызвали в полицию из-за публикаций ее сына Роберта. На одном из видео, которое записал сын Майниной, он ест сырое мясо и делится впечатлениями от умывания кровью. Как утверждает Baza, одна из одноклассниц Роберта увидела эти публикации и рассказала о них своей матери, а та обратилась к правоохранительным органам.

Кристина Майнина заявила, что «странное поведение» ее сына не имело в себе злого умысла. «Таким образом он хотел привлечь к себе внимание, и это, конечно, мое упущение», сказала Майнина. Она отметила, что ее семья взаимодействует с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу. Она попросила воздержаться от травли Роберта, поскольку «нам сейчас действительно непросто».