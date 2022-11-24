Глава минцифры Чувашии ушла в отставку после видео ее сына

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 62,29 (+0,11) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 60,5 (-0,15) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Греф оценил будущее влияние искусственного интеллекта на рост ВВП 12:09
Чернышенко оценил меры по замещению ПО фразой «Schlumberger вздрогнул» Новая экономика, 12:05
IT-гиганты ушли: как теперь будет развиваться рынок платежных систем РБК+, 12:05
Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды Политика, 12:00
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 11:59
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе Общество, 11:57
Разработчик показал геймплей обновленной версии «Ведьмак 3» Life, 11:55
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Текила нон-грата: что будут пить россияне в Новый год Pro, 11:53
«Сибур» призвал не утратить компетенций прошлого из-за профессий будущего Новая экономика, 11:50
«Яндекс» запустил аккаунты для детей Life, 11:48
Сделавшего 49 сейвов российского вратаря признали первой звездой в НХЛ Спорт, 11:48
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:42
МВД объявило в розыск журналиста Караулова после заявления «Ростеха» Политика, 11:39
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 11:36
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Глава минцифры Чувашии ушла в отставку после видео ее сына

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после видео с ее сыном
Кристина Майнина
Кристина Майнина (Фото: Алексей Иванов / Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики)

Глава министерства цифрового развития Чувашии Кристина Майнина добровольно ушла в отставку, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

«Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы минцифры Чувашии», — написал Николаев.

Николаев подчеркнул, что для команды правительства это потеря «высококвалифицированного специалиста в своем деле». Он отметил, что, принимая решение уйти, Майнина «руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии» и «желанием уделить больше внимания сыну и семье».

Об этом же сказала сама Кристина Майнина.

«Я приняла решение уйти с поста министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации правительства региона», — написала экс-министр в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал Baza сообщал, что Майнину вызвали в полицию из-за публикаций ее сына Роберта. На одном из видео, которое записал сын Майниной, он ест сырое мясо и делится впечатлениями от умывания кровью. Как утверждает Baza, одна из одноклассниц Роберта увидела эти публикации и рассказала о них своей матери, а та обратилась к правоохранительным органам.

Читайте на РБК Pro
Как пользователи и рекламодатели бегут из Twitter Илона Маска
Как прокачать свой английский (и не только) через компьютерные игры
Джорджо Армани «После 40 лет бизнес не создать»: как миллиардеры опровергали этот тезис
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Хард-дискаунтеры на подъеме: как и на чем стали экономить россияне
Фото: Junko Kimura / Getty Images Деньги — это не мотивация: каково работать в Toyota — в пяти пунктах
Спрос на платину вырастет почти на 20%. Что это значит для «Норникеля»
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Прижали к ноготочку: россияне стали чаще инвестировать в готовый бизнес
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Как мало мы работали»: каково было в Twitter до Илона Маска

Кристина Майнина заявила, что «странное поведение» ее сына не имело в себе злого умысла. «Таким образом он хотел привлечь к себе внимание, и это, конечно, мое упущение», сказала Майнина. Она отметила, что ее семья взаимодействует с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу. Она попросила воздержаться от травли Роберта, поскольку «нам сейчас действительно непросто».

Теги
подросток Чувашия Олег Николаев Минцифры
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Суд арестовал обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве
Общество
В Свердловской области два подростка сожгли 69-летнюю женщину
Общество
Кадыров рассказал, что его дети захватили пленных и привезли их в Грозный
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter