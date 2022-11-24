Прокуратура Чукотки проверит сообщения о разливе нефти в Беринговом море

Прокуратура Чукотки организовала проверку после того, как в интернете появилась информация о разливе нефтепродуктов в Беринговом море, сообщили в пресс-службе ведомства.

23 ноября в интернете появилось видео, на котором в акватории залива Лаврентия видно маслянистое пятно. Кадры были сняты морскими зверобоями территориально-соседской общины «Дауркин» 19 ноября. Площадь пятна составила около 12 кв. км, сообщает агентство «Чукотка» со ссылкой на администрацию.

В региональном администрации допустили, что пятно могло пойти от корабля, стоявшего в заливе. На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решили организовать мониторинг береговой линии залива и запросить информацию о судах, находившихся в акватории залива в период с 19 по 22 ноября. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин взял ситуацию на личный контроль.

В сентябре 2021 года разлив нефтепродуктов обнаружили на Енисее в окрестностях деревни Худоногово в Красноярском крае. По данным МЧС, площадь пятна составила 25 кв. км. О масляном пятне в Енисее сообщили рыбаки, спасатели прибыли на место, но не нашли источник и признаки загрязнения. Местная прокуратура организовала после происшествия проверку.