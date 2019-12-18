Токаев освободил от должности посла Казахстана в России

Токаев освободил от должности посла Казахстана в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности посла страны в России. Сообщение об этом размещено на официальной странице администрации Токаева в Twitter.

В сообщении говорится, что Имангали Тасмагамбетова сняли с должности «в связи с достижением пенсионного возраста».

Тасмагамбетов работал послом Казахстана в России с февраля 2017 года. До этого он занимал различные государственные должности — был заместителем премьер-министра республики, министром обороны, руководителем администрации столицы республики и города Алма-Аты.