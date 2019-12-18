Политика , 18 дек, 13:21
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Токаев освободил от должности посла Казахстана в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности посла страны в России. Сообщение об этом размещено на официальной странице администрации Токаева в Twitter.
В сообщении говорится, что Имангали Тасмагамбетова сняли с должности «в связи с достижением пенсионного возраста».
Тасмагамбетов работал послом Казахстана в России с февраля 2017 года. До этого он занимал различные государственные должности — был заместителем премьер-министра республики, министром обороны, руководителем администрации столицы республики и города Алма-Аты.