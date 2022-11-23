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Из горящего хостела в Солнечногорске эвакуировались более 300 человек

В Солнечногорске загорелся хостел, из него эвакуировали более 300 человек
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел. Из него эвакуировались 311 человек. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в его тушении участвуют 61 человек и 18 единиц техники

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В городском округе Солнечногорск в Подмосковье произошел пожар в нежилом здании, сообщили РБК в ГУ МЧС по Московской области.

«В 9:22 поступило сообщение о пожаре в хостеле «Хотелхот» по адресу г. о. Солнечногорск, деревня Дубровки, ул. Аэропортовская, строение 7. До прибытия МЧС эвакуировалось около 200 человек. К ликвидации пожара привлекаются 61 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека, 12 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Позже пресс-служба ГУ МЧС по Московской области уточнила РБК, что из хостела эвакуировались 311 человек до прибытия пожарных, из которых 6 человек персонала и 305 — постояльцы. Площадь пожара составила 360 кв. м.

Хостел «Хотелхот Шереметьево» вмещает в себя 716 гостей, общежитие расположено в двух отдельно стоящих зданиях, говорится на сайте хостела. В хостеле предлагают размещение в комнатах от 2-х до 22-х местных. «Наши постоянные клиенты — это те люди, которые приезжают в Москву на заработки и для которых важно жить с комфортом в облагороженных районах Москвы и ближнего Подмосковья», — указано на сайте. Руководителем и гендиректором хостела является Андрей Афанасьев, учредителем — Сергей Власов. Хостел оформлен на ООО «ХостелХот». Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% доли в этом ООО принадлежит Сергею Власову.

Теги
Пожар Солнечногорск хостел новости
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