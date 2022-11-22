Дептранс Москвы: на станции МЦД «Славянский бульвар» нет электричества в пассажирской зоне

На станции МЦД «Славянский бульвар» в Москве отключилось электричество

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На станции МЦД «Славянский бульвар» произошло отключение электричества в пассажирской зоне. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

«Специалисты РЖД уже работают над восстановлением», — говорится в сообщении.

На станции открыли створки турникетов для свободного прохода пассажиров к поездам и выходам со станции.

Пассажирам, которые не смогли из-за отсутствия электричества просканировать проездную карту, департамент транспорта рекомендует обратиться за помощью к контролерам на конечной станции маршрута, они помогут пассажирам покинуть станцию.

Кроме того, дептранс сообщил о задержке поездов D2 и Курской железной дороги в сторону области из-за остановки состава в связи со сложными погодными условиями у станции Люблино. «Вместе с МЖД принимаем меры для восстановления графика», — добавили в ведомстве.