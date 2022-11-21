Ликсутов заявил о двукратном росте поездок на МЦД внутри Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сегодня, 21 ноября, исполнилось три года с момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Два маршрута наземного метро связывают подмосковные города через центр столицы — однако за три года стало очевидно, что и сами москвичи все чаще используют МЦД для поездок внутри города, отметил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«При запуске МЦД звучало мнение, что москвичи не будут им пользоваться: как ездили пассажиры в область, так и продолжат. Но мы видим, что именно внутри Москвы поездок становится все больше: их число выросло уже в два раза с момента запуска диаметров», — добавил Ликсутов. Сейчас каждый третий пассажир использует МЦД именно для внутримосковских поездок.

Отсюда следует, что диаметральные маршруты наземного метро уже играют заметную роль как альтернатива другим видам городского транспорта. Так, по подсчетам столичного дептранса, запуск МЦД помог разгрузить линии метро на 12%, а близлежащие автомагистрали — на 5–7%.

За три года работы диаметры перевезли почти полмиллиарда пассажиров, со дня запуска ежедневный пассажиропоток вырос почти на 20%. Рекорд перевозки в этом году был 20 мая — 668 тыс. человек

Немаловажный стимул для пассажиров — выгодная билетная система с бесплатной пересадкой между всеми системами рельсового транспорта Москвы: за три года одни только пассажиры МЦД сэкономили уже 10 млрд руб. «В среднем жители Москвы экономят с МЦД до 50% на проезде, а жители Подмосковья — до 75%», — отмечают в дептрансе.

С ноября 2019 года в столице работают два из пяти запланированных маршрута МЦД: первый связывает Лобню и Одинцово через Савеловский и Белорусский вокзалы, второй — Нахабино с Подольском через Курский и Рижский вокзалы. Со дня запуска не прекращается реконструкция существующих и строительство новых пригородных вокзалов на маршрутах первых четырех диаметров, еще один открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин: это станция Мещерская Киевского направления, которая впоследствии войдет в состав МЦД-4.

