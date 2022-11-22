Один человек погиб в результате взрыва на юге Таиланда
Один человек погиб, еще 30 получили ранения в результате взрыва автомобиля на территории полицейского общежития в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции лейтенант-полковника Нити Суксана.
По словам Суксана, взорвалась заложенная в автомобиль бомба. Погибший был сотрудником полиции.
Правоохранительные органы предполагают, что число жертв может возрасти. Среди пострадавших есть как полицейские, так и гражданские. 29 человек госпитализированы, сообщил директор местного госпиталя Порнпразит Янтра.
Ответственность за атаку пока не взяла ни одна организация.
В 2015 году взрыв произошел в столице Таиланад Банкоге. В результате взрыва погибли 19 человек, еще 120 человек получили ранение. Тогда ответственность за атаку также не взяла ни одно организация.
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