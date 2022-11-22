В Мадриде умер кубинский певец и композитор Пабло Миланес

Пабло Миланес (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

В Мадриде в возрасте 79 лет умер кубинский певец, поэт и композитор Пабло Миланес. Об этом говорится в Instagram исполнителя (соцсеть принадлежит компании Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

«С огромной болью и грустью сообщаем, что сегодня, рано утром 22 ноября, в Мадриде скончался маэстро Пабло Миланес», — говорится в сообщении.

Как пишет газета Cuba Debate, артиста госпитализировали в Мадриде 13 ноября. Музыкант проживал в испанской столице с 2017 года и лечился от онкогематологического заболевания, которым он страдал несколько лет и которое обострилось в последние месяцы.

Соболезнования в связи с кончиной музыканта выразил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Круз. «Мои глубокие соболезнования семье и близким», — написал Круз в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора). Также соболезнования выразил находящийся с визитом в России президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он написал в своем Twitter, что умер «один из наших величайших музыкантов».

Пабло Миланес родился 24 февраля 1943 года в городе Баямо на востоке Кубы. Работал как в традиционных для кубинской музыки стилях, так и современных. Миланес наряду с музыкантами Сильвио Родригесом и Ноэлем Николой основал в 1970-х годах кубинское музыкальное движение «Нуэва трова».