Умер лауреат Пулитцеровской премии и «Грэмми», композитор Нед Рорем

В США умер 99-летний лауреат Пулитцеровской премии и премии «Грэмми», композитор Нед Рорем, сообщает The New York Times. Его смерть подтвердила племянница Мэри Маршалл, она не уточнила причину. Композитор умер в своем доме в Верхнем Вест-Сайде на Манхэттене.

Рорем написал множество оркестровых произведений, опер и других вокальных сочинений.

Нед Рорем родился 23 октября 1923 года в Ричмонде, Индиана. Учился в Чикагском университете, Американской консерватории и Северо-западном университете, затем — в Кертисовском институте и в Джульярдской школе. В 1949—1957 годах жил в Марокко и в Париже. Рорем был знаком в том числе с художниками Пабло Пикассо и Сальвадором Дали, писателем Жаном Кокто и другими деятелями искусства.

В 1976 году он получил Пулитцеровскую премию за написанную для симфонического оркестра Цинциннати к 200-летию США сюиту Air Music («Воздушная музыка»). В 1989 году композитор стал обладателем премии «Грэмми» за оркестровую запись его симфонии String Symphony («Струнная симфония»).