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Внедорожник врезался в Apple Store в Массачусетсе

Внедорожник врезался в магазин Apple в Массачусетсе, погиб один человек и 17 пострадали

Внедорожник врезался в магазин Apple в Хингеме, штат Массачусетс, в результате чего один человек погиб и 17 пострадали, сообщает телеканал NBC Boston со ссылкой на прокуратуру округа Плимут.

По данным телеканала, ДТП произошло около 10:45 21 ноября (18:45 по мск), водитель автомобиля врезался в оконное стекло.

Сначала были госпитализированы 16 человек — 14 из них в больницу South Shore в Уэймуте, двоих в больницы Бостона. Позже в больнице South Shore сообщили, что после аварии к ним поступил еще один пострадавший. По словам врачей, пострадавшие получили травмы «опасные для жизни», в том числе травмы головы и ног, уточняет телеканал CBS.

Водителя внедорожника задержали и доставили в полицию, ведется расследование.

27 августа на юге Нидерландов в Ньив-Бейерланде грузовик съехал с насыпной дороги и въехал в группу людей, которые устроили пикник. Как писал NL Times со ссылкой на полицию, двое человек погибли. Телеканал Rijnmond сообщал о трех погибших. Водитель грузовика не пострадал, его задержали и доставили в отделение полиции.

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