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«Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и война» в песне «Гостей из будущего»

Телеканал приглушил слова в песне «Гостей из будущего», которую певица Zivert исполняла в ходе шоу «Битвы поколений», где ее оппонентом была экс-участница группы Ева Польна

Телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» в кавере на песню группы «Гости из будущего», который исполнила певица Zivert в рамках шоу «Битва поколений», запись программы доступна на YouTube.

Оппоненткой Zivert в «Битве поколений» была Ева Польна, экс-участница группы «Гости из будущего». В песне «Все решено» есть строчка: «Мы голосуем за мир, но снова в моде война». На размещенной на YouТube-канале записи слова «мир» и «война» в песне заглушены.

РБК обратился за комментарием к Юлии Зиверт и «Муз-ТВ».

Песня «Все решено» вышла в 2004 году на альбоме «Правила движения».

Авторы
Теги
При участии
Анастасия Серова, Евгения Стогова
Муз-ТВ Zivert
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0%
Подробнее
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