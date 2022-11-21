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Аэроэкспрессы в Шереметьево не будут ходить 26 ноября из-за ремонта

«Аэроэкспресс» приостановит движение до аэропорта Шереметьево и обратно 26 ноября
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Поезда «Аэроэкспресс» не будут ходить в аэропорт Шереметьево и обратно 26 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте компании.

Некоторые поезда в этот день будут курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД, но эти составы в аэропорт не поедут. 27 ноября часть рейсов в первой половине дня между Белорусским вокзалом и Шереметьево тоже будут отменены.

«Изменения в графике движения необходимы для того, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией», — пояснили в компании. После запуска новой линии время в пути на аэроэкспрессах до терминалов B и C сократится на 15 минут и будет занимать 35 минут от ТПУ «Окружная» и 50 минут — от Белорусского вокзала.

В период отмены добраться до аэропорта можно будет на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Они будут курсировать каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 — обратно. Среднее время поездки на таком автобусе — 20 минут.

Теги
Аэроэкспресс «Шереметьево» остановка движения
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