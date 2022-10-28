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На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы между поездами

Дептранс сообщил об увеличении интервалов между поездами на юго-востоке столицы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщает столичный дептранс.

Меры объясняются необходимостью «проверки инфраструктуры». Через 15 минут после этого сообщения дептранс заявил, что движение поездов на линии вводится в график.

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«Москва 24» пишет, что движения не было между станциями «Жулебино» и «Котельники» — две последних станции ветки. В сети также делятся фотографиями, на которых видны толпы пассажиров на станциях.

20 октября аналогичная ситуация возникла на северном участке Замоскворецкой (зеленой) ветке московского метро. Тогда причиной увеличения интервалов между поездами также называлась проверка инфраструктуры.

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